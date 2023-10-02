РЖД планирует создать беспилотные поезда

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщил, что в компании планируют создать беспилотные поезда. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Мы планируем разработать беспилотный поезд на отечественной платформе с наивысшим четвертым уровнем автоматизации. По завершению всех этапов испытаний и подтверждения безопасности он будет запущен в эксплуатацию", - рассказал он.

Четвертый уровень автоматизации предполагает дистанционное управление поездом. Также Белозеров заявил, что в компании разрабатывают отечественный аналог поездам "Ласточка". До этого в московском метро начали тестировать сеть LTE для запуска беспилотных поездов. 19 сентября президент Sitronics Group Николай Пожидаев в кулуарах международной выставки "Нева-2023" заявил, что первые беспилотные пассажирские суда появятся в России в 2024 году.