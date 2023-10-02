В РЖД отказались от уплаты налога на сверхприбыль

Компания РЖД не попадает под критерии выплаты налога на сверхприбыль, заявил ее генеральный директор Олег Белозеров в интервью РИА Новости. По его словам, отсутствие сверхприбыли за последние годы может быть связано с тем, что компания работает по тарифной системе. Кроме того, на это могла повлиять индексация, направленная на поддержку российской экономики.

Основные доходы как раз зарабатывали те, кто находился в рамках свободного ценообразования, рынка, а у нас тарифная система. <...> Мы не подпадаем под критерии о сверхприбыли, — заявил Белозеров.

Согласно действующему законодательству, российские компании должны уплачивать налог на сверхприбыль в том случае, если их доналоговая прибыль превысила 1 млрд рублей за период с 2021 по 2022 годы. Он составляет 10% от общей суммы превышения прибыли. При этом отмечается, что компании могут снизить сумму налога вдвое, если перечислят платеж в период с 1 октября по 30 ноября.