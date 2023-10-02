СМИ: датская Carlsberg хочет лишить «Балтику» прав на глобальные бренды пива

Carlsberg Group намерена лишить российскую пивоваренную компанию «Балтика» прав на часть глобальных брендов, в частности Tuborg и Kronenbourg. Об этом пишет «Коммерсант».

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Это побудило пивоваров добиться через суд запрета на расторжение соответствующих соглашений.

Руководство «Балтики» решило обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в Роспатент. Оно пытается сохранить права на использование марок Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV.

Отмечается, что компании до этого отказали в суде Дании. Она утверждала, что расторжение лицензионного договора нанесет Carlsberg серьезный ущерб.

По словам партнера юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константина Суворова, российский производитель обратился в суд РФ, чтобы не произошло одностороннего расторжения лицензий.

16 июля президентом РФ был подписан указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества.