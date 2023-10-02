СМИ: датская Carlsberg хочет лишить «Балтику» прав на глобальные бренды пива
Carlsberg Group намерена лишить российскую пивоваренную компанию «Балтика» прав на часть глобальных брендов, в частности Tuborg и Kronenbourg. Об этом пишет «Коммерсант».
Это побудило пивоваров добиться через суд запрета на расторжение соответствующих соглашений.
Руководство «Балтики» решило обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в Роспатент. Оно пытается сохранить права на использование марок Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV.
Отмечается, что компании до этого отказали в суде Дании. Она утверждала, что расторжение лицензионного договора нанесет Carlsberg серьезный ущерб.
По словам партнера юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константина Суворова, российский производитель обратился в суд РФ, чтобы не произошло одностороннего расторжения лицензий.
16 июля президентом РФ был подписан указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества.
В Carlsberg Group позднее отреагировали на данное событие. Там назвали его неожиданным. В июле сообщалось, что «Балтику» возглавил Таймураз Боллоев.