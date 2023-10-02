Ретейл могут наказать за продажу мяса, зараженного африканской чумой

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) выступила за привлечение продавцов и производителей мяса свинины к уголовной ответственности за осуществление продажи продукции, зараженной африканской чумой свиней (АЧС). Она также считает необходимым изъять с прилавков данный товар, передают «Известия».

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Организация обратилась с соответствующими предложениями к руководителям Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минпромторга и Россельхознадзора.

В документе ОПИ делает акцент на том, что в стране нарастает проблема АЧС и использования зараженного сырья в производстве. Также сообщается, что в ряде регионов РФ зафиксировали реализацию зараженного мяса и продукции из него.

В частности, как уточняет организация, речь идет о Санкт-Петербурге, Удмуртии, Рязанской, Ленинградской, Владимирской, Кемеровской, Брянской, Тульской областях, Краснодарском, Алтайском, Красноярском, Забайкальском краях и Якутии.

Подчеркивается, что в настоящее время в других субъектах идет проверка по фактам обнаружения такой продукции.