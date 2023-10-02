Японский SBI Банк перестанет обслуживать карты физлиц в России

Российский SBI Банк, который принадлежит японскому SBI Holdings, с 1 января 2024 года прекращает обслуживание своих банковских пластиковых карт и платежных брелоков SBI Банка, принадлежащих физическим лицам — клиентам кредитной организации. Транзакции и операции по ним будут недоступны, говорится в сообщении банка.

Это решение связано с уходом с российского рынка платежной системы Mastercard и «новой стратегией Банка по полному переходу в онлайн». Первые ограничения начнут действовать уже сейчас: так, с 1 октября 2023 года кредитная организация отменяет ежемесячные комиссии за обслуживание карт и прекращает начисление кэшбэка за транзакции по картам «Свой круг». Уже накопленные бонусы клиенты смогут вывести до конца текущего года.