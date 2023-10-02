Трамп счел иск против себя и Trump Organization обманом и постановкой

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что гражданский иск против него и его компании Trump Organization является обманом и постановкой. Такое заявление бывший глава Белого дома сделал перед началом судебного процесса против него самого и его организации, передает РИА Новости.

В настоящее время Трампу предъявлены обвинения в рамках четырех уголовных дел, и он называет их попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Среди этих обвинений есть тяжелые статьи, которые могут привести к лишению свободы на 20 лет. Если сроки будут складываться, то его, возможно, осудят на несколько столетий тюрьмы. В совокупности по всем обвинениям Трампу грозит более 700 лет заключения.