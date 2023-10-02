В России снова откроются магазины Decathlon

В России в декабре 2023 года начнут открываться магазины компании-производителя спортивных товаров Decathlon, рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Об этом пишут «Известия».

В сентябре российская компания ООО «АРМ» выкупила у Decathlon все ключевые активы: 35 магазинов и склад в Подмосковье. Сделка была одобрена соответствующими ведомствами и полностью закрыта.

Евтухов отметил, что новый владелец пообещал сохранить рабочие места для сотрудников торговых точек и склада. Он добавил, что в ближайшее время «Арм» начнет дополнительный набор специалистов.

По словам замминистра, ассортимент в магазинах будет мультибрендовым, в них будут продаваться товары для поклонников 60 видов спорта. Вместе с тем, товары из прежнего ассортимента также будут представлены.