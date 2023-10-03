Власти решили поднять для компаний взнос за уход из России

Зарубежные компании, покидающие Россию, должны будут заплатить в бюджет 15% от полной рыночной стоимости своих активов вместо нынешних 10%. Об этом со ссылкой на заявление директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова сообщает газета "Известия".

По словам Чебескова, решение об увеличении взноса с иностранных предприятия для выхода с рынка РФ уже было принято и будет опубликовано в ближайшее время.

На данный момент при продаже российских активов иностранные предприятия обязаны выплачивать взнос величиной не менее 10% рыночной стоимости активов.

Эксперты связывают увеличение взноса со стремлением правительства замедлить уход иностранного бизнеса из страны, но предупреждают, что если условия выхода иностранных организаций из России станут слишком жесткими, это может повлечь за собой уменьшение прямых иностранных инвестиций в страну.