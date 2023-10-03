СМИ: европейские бренды обуви активно возвращаются в Россию
Европейские марки обуви возобновляют продажи на территории России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Обувной союз.
В магазинах уже можно увидеть товары немецкой Ara Group, испанской Axa Shoes, итальянской Igi and Co. Ценовая категория продукции - «средний плюс» и «премиум».
В Обувном союзе сообщили о возвращении в феврале и августе текущего года 15 покинувших РФ крупных компаний из 100 подобных.
В частности, речь идет об итальянских брендах Imac, Igi and Co, испанских Picolinos, Wonders, Hispanitos и других.
Обувь данных брендов доступна в магазинах сети Rendez-Vous. Кроме того, ее можно приобрести на площадках ведущих маркетплейсов, указано в публикации.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зафиксирована хорошая тенденция с возвращением уехавших из страны, так называемых возвращенцев.