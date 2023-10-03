В России вырос спрос на айтишников

За год в России число вакансий в IT-сфере увеличилось на 10 процентов. Об этом со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob пишет РБК.

Специалисты портала отметили, что заметнее всего вырос спрос на специалистов в таких сегментах отрасли, как разработка и программирование, внедрение и сопровождение программного обеспечения, инжиниринг, информационная безопасность и аналитика. При этом зарплаты айтишников растут быстрее, чем в других сферах — за год среднее зарплатное предложение увеличилось на 7,9 процента в номинальном выражении без учета инфляции, а с января оно выросло на 5,2 процента.

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Наиболее активно работодатели привлекали кандидатов увеличением зарплаты системных архитекторов. Для них годовой прирост оплаты труда составил 16,7 процента, в среднем компании готовы предложить 350 тысяч рублей в месяц (после уплаты налогов, но без учета бонусов), а максимальная зарплата достигает 600 тысяч рублей. Чуть более низкий уровень зарплат на портале у программистов Java, 300 тысяч рублей в среднем и 500 тысяч рублей максимально, а также инженеров DevOps — 280 и 500 тысяч рублей соответственно.

В Москве повышали уровень оплаты труда для ценных специалистов охотнее, чем в среднем по стране — прирост средних зарплат в IT-отрасли в столице к декабрю 2022 года составил 16,5 процента. Работодатели в этой сфере также чаще других прибегают к другим способам привлечения кандидатов, предлагая обучение, корпоративные мероприятия и полис добровольного медицинского страхования (ДМС).

По данным SuperJob, в пятерку сфер по приросту зарплатного предложения кроме IT вошли строительство (плюс 4,4 процента), маркетинг, реклама и PR (плюс 4,2 процента), кадры (плюс 4 процента) и банковское дело (плюс 3,8 процента).