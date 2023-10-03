Турецкие сервисы виртуальных карт ограничили функционал

Три популярных турецких сервиса по созданию виртуальных карт Ininal, Oldubil и Papara, которыми пользовались жители России, объявили о том, что плату по ним можно будет производить только на турецких сайтах «с печатью доверия». Об этом пишет «Коммерсант».

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В сервисе Ininal уведомили, что ограничение функционала связано с решением ЦБ Турции. С 30 сентября анонимные карты можно использовать только для оплаты на турецких сайтах.

«Если же вы пройдете процедуру идентификации через приложение, то сможете продолжить пользоваться картой для оплаты на любых сайтах в интернете», - говорится в уведомлении сервиса, отправленном пользователям.

Ограничения ввели также Oldubil и Papara. У сервиса Oldubil они начали действовать с 3 октября. Турецкие виртуальные карты использовались россиянами для оплаты онлайн-сервисов, в том числе в магазинах приложений AppStore и Google Play, а также в играх.

Новые правила для турецких веб-сайтов уже вступили в силу для Ininal, однако пополнение кошелька и покупка игр в PS Store все еще работает. Возможно, крупные онлайн-магазины входят в список доверенных сайтов турецких банковских систем, отметил 2 октября «Чемпионат».

Напомним, что ранее турецкие банки İş Bankası, DenizBank, Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank перестали принимать карты российской платежной системы «Мир». Перед этим Минфин США предупредил банки третьих стран о санкциях за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт.