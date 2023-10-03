Растительные напитки Alpro сменили название
Компания H&N (Health & Nutrition) в рамках ребрендинга будет производить в РФ напитки на растительной основе Alpro под названием Planto. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.
H&N — бывшая российская структура компании Danone.
Фирма подчеркнула, что изменения затронут лишь название марки. Ассортиментную линейку нового бренда менять не будут, говорится в сообщении.
Также производитель уточнил, на рынке будут представлены две базовые линейки, в том числе продукция без сахара, а также линейки Barista и Aroma.
В минувший понедельник стало известно, что кисломолочный продукт Actimel будут выпускать под брендом Actimuno.
В связи с конфликтом на Украине Danone ранее приняла решение о передаче контроля над производством молочных и растительных продуктов. Летом доля АО «Данон Россия» перешла во временное управление Росимущества. В прошлом месяце Danone в России переименовали в Health & Nutrition.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что первые строчки рейтинга 30 крупных переработчиков молока в России по итогам первого года геополитического кризиса заняли Danone и PepsiCo.