Растительные напитки Alpro сменили название

Компания H&N (Health & Nutrition) в рамках ребрендинга будет производить в РФ напитки на растительной основе Alpro под названием Planto. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.

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H&N — бывшая российская структура компании Danone.

Фирма подчеркнула, что изменения затронут лишь название марки. Ассортиментную линейку нового бренда менять не будут, говорится в сообщении.

Также производитель уточнил, на рынке будут представлены две базовые линейки, в том числе продукция без сахара, а также линейки Barista и Aroma.

В минувший понедельник стало известно, что кисломолочный продукт Actimel будут выпускать под брендом Actimuno.

В связи с конфликтом на Украине Danone ранее приняла решение о передаче контроля над производством молочных и растительных продуктов. Летом доля АО «Данон Россия» перешла во временное управление Росимущества. В прошлом месяце Danone в России переименовали в Health & Nutrition.