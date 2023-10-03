Торговые центры "Мега" продолжат работать в России под прежним названием
Сеть торговых центров "Мега" продолжит работать в России под прежним названием, при этом будет сохранен и штат сотрудников, рассказал РИА Новости статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
В конце сентября стало известно, что группа Газпромбанк стала собственником сети торговых центров "Мега" в России арендопригодной площадью 2,3 миллиона квадратных метров, выкупив их у Ingka Centres, владельца магазинов IKEA. В состав сделки вошли 14 торговых центров "Мега" - в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.
"Самое важное - люди. Среди задач, которые ставились новому владельцу при одобрении сделки государством - развитие тысячного профессионального коллектива "Мега". Все рабочие места и права сотрудников сохраняются в полном объеме, как это предусмотрено действующим законодательством… Группа Газпромбанк намерена развивать полученные площади без ребрендинга - в планах сохранение узнаваемого бренда "Мега", - заявил Евтухов.
По его словам, Газпромбанк полностью исполнил свои обязательства, заплатив добровольный взнос в бюджет, который может быть использован на развитие производственных мощностей, новых инновационных разработок, а также создание логистических цепочек.
"Группа Газпромбанк сейчас разрабатывает стратегию по замещению высвободившихся площадей IKEA и "Мега" после ухода иностранных компаний, которая позволит оперативно заполнить пустующие помещения в соответствии с потребностями рынка и ожиданиями потребителей. При этом завершается аудит инвестиционной программы "Мега", которую российские владельцы бывших активов IKEA в России намерены возобновить в ближайшее время", - добавил Евтухов.