"Группа Газпромбанк сейчас разрабатывает стратегию по замещению высвободившихся площадей IKEA и "Мега" после ухода иностранных компаний, которая позволит оперативно заполнить пустующие помещения в соответствии с потребностями рынка и ожиданиями потребителей. При этом завершается аудит инвестиционной программы "Мега", которую российские владельцы бывших активов IKEA в России намерены возобновить в ближайшее время", - добавил Евтухов.