ФАС предотвратила продажу топлива АЗС «Лукойл» по 10 литров в одни руки

Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила о пресечении ограничения продажи топлива на заправках «Лукойла» в Челябинске 10 литрами в одни руки, передает агентство «Прайм».

Ведомство уточнило, что после контрольно-надзорных действий Челябинского УФАС компания восстановила реализацию нефтепродуктов.

Оно обратило внимание на то, что, по данным местных СМИ, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» приняло решение о введении подобного ограничения на продажу топлива.

Наличие топлива на 40 АЗС компании в Челябинске было проверено территориальным органом ФАС и региональными органами власти, отметило ведомство. Оно также указало на то, что специалисты проанализировали сведения о запасах нефтепродуктов, предоставляемые «Лукойл-Уралнефтепродуктом» на еженедельной основе.

Подчеркивается, что власти не зафиксировали сокращения запасов топлива на нефтебазах по результатам проверки.