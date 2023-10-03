ФАС предотвратила продажу топлива АЗС «Лукойл» по 10 литров в одни руки
Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила о пресечении ограничения продажи топлива на заправках «Лукойла» в Челябинске 10 литрами в одни руки, передает агентство «Прайм».
Ведомство уточнило, что после контрольно-надзорных действий Челябинского УФАС компания восстановила реализацию нефтепродуктов.
Оно обратило внимание на то, что, по данным местных СМИ, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» приняло решение о введении подобного ограничения на продажу топлива.
Наличие топлива на 40 АЗС компании в Челябинске было проверено территориальным органом ФАС и региональными органами власти, отметило ведомство. Оно также указало на то, что специалисты проанализировали сведения о запасах нефтепродуктов, предоставляемые «Лукойл-Уралнефтепродуктом» на еженедельной основе.
Подчеркивается, что власти не зафиксировали сокращения запасов топлива на нефтебазах по результатам проверки.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил о необходимости принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента, а также привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов.