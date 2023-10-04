Депутаты предложили в два раза снизить штрафы для бизнеса

В Госдуму внесли законопроект о снижении в два раза штрафов для предпринимателей по 17 статьям КоАП. Об этом сообщил руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.

По его мнению, лучше будет, если предприятия вложат эти средства в свое развитие и повышение зарплат.

Также авторы инициативы предложили исключить наказание в виде приостановки деятельности для ИП и юрлиц, передает ТАСС.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса в России в 2022 году сократилось до исторического минимума. По его словам, треть проверок коснулись малого и среднего предпринимательства.