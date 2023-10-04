Депутаты предложили в два раза снизить штрафы для бизнеса
В Госдуму внесли законопроект о снижении в два раза штрафов для предпринимателей по 17 статьям КоАП. Об этом сообщил руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.
По его мнению, лучше будет, если предприятия вложат эти средства в свое развитие и повышение зарплат.
Также авторы инициативы предложили исключить наказание в виде приостановки деятельности для ИП и юрлиц, передает ТАСС.
Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса в России в 2022 году сократилось до исторического минимума. По его словам, треть проверок коснулись малого и среднего предпринимательства.
Предпринимателей, совершивших экономические преступления, не стоит заключать под стражу, достаточно ограничиться штрафом, если для этого есть основания, ранее рассказал НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.