В Госдуме предложили сократить рабочий день при жаре и морозе

В Госдуме предложили узаконить норму, при которой в случае экстремальных погодных условий рабочий день в российских компаниях сокращается. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на законопроект, подготовленный правительством РФ.

Документ направлен в Российскую трехстороннюю комиссию. Поправки планируется внести в Трудовой кодекс. Его действующая редакция не содержит правил работы при очень низких или высоких температурах, уточнил автор инициативы, зампред Госдумы Брис Чернышов.

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Поскольку работодатели не могут оформить приказ о сокращении рабочего дня, они выпускают приказы о простое. Персонал в этом случае получает две трети зарплаты. Но чаще всего сотрудники компаний просто продолжают работать. В рамках опроса центра «Зарплата.ру», 43% сотрудников сообщили, что при высокой или низкой температуре работодатели не сокращают рабочий день.

«Представляется важным обеспечить каждого работника правом на справедливые условия труда и восполнить пробел в трудовом законодательстве», — подчеркнул парламентарий.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, температура воздуха не должна выходить за пределы допустимых значений, предусмотренных для определенных категорий работ. Если руководство компании не может обеспечить безопасные условия труда, оно должно минимизировать вредное воздействие погоды — изменить график работы, приостановить ее или ввести сокращенное рабочее время. Если температура в рабочем помещении достигла 28,5 градуса, рекомендуется уменьшить рабочий день на час. На два часа предлагается сократить рабочий день при температуре 29 градусов и на четыре — при 30,5 градусов. В условиях жары руководство компании обязано обеспечивать работников питьевой водой, следует из рекомендаций ведомства. При работе на открытом воздухе при температуре 32,5 или выше градусов руководство компании должно обеспечить работников спецодеждой или одеждой из плотной ткани.