Венгерский банк исключен из украинского списка «спонсоров войны»

Крупнейший венгерский банк ОТР успешно опроверг причины попадания в украинский список «спонсоров войны» и был оттуда исключен. Об этом сообщает РИА Новости.
В ОТР заявили, что банк сумел успешно прояснить ситуацию с украинской стороной, опровергнув наиболее значительные» необоснованные обвинения.
Отмечается, что в ходе переговоров с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины венгерский банк ОТР взял на себя обязательство поддерживать сотрудничество с международным инвестиционным консультантом Rotchild Martin Maurel — французским банком, с помощью которого ОТР будет рассматривать все стратегические варианты относительно будущего своего российского дочернего банка.
В ОТР добавили, что любое решение в будущем возможно будет принять только в соответствии с действующими местными и международными правилами.
4 мая НАПК Украины внесло крупнейшую венгерскую банковскую группу OTP в перечень «международных спонсоров войны» из-за того, что она продолжает работать в России.
В том же месяце министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не может дать свое согласие по вопросам, требующим дополнительных финансовых и экономических «жертв» до тех пор, пока Украина сохраняет банк ОТР в списке «международных спонсоров войны».