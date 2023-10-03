Венгерский банк исключен из украинского списка «спонсоров войны»

Крупнейший венгерский банк ОТР успешно опроверг причины попадания в украинский список «спонсоров войны» и был оттуда исключен. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ОТР заявили, что банк сумел успешно прояснить ситуацию с украинской стороной, опровергнув наиболее значительные» необоснованные обвинения.

Отмечается, что в ходе переговоров с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины венгерский банк ОТР взял на себя обязательство поддерживать сотрудничество с международным инвестиционным консультантом Rotchild Martin Maurel — французским банком, с помощью которого ОТР будет рассматривать все стратегические варианты относительно будущего своего российского дочернего банка.

В ОТР добавили, что любое решение в будущем возможно будет принять только в соответствии с действующими местными и международными правилами.

4 мая НАПК Украины внесло крупнейшую венгерскую банковскую группу OTP в перечень «международных спонсоров войны» из-за того, что она продолжает работать в России.