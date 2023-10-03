"Мираторг" и "Дядя Ваня" взяли по две победы во Всероссийской премии "Экспортер года"

Российский агрохолдинг "Мираторг" и компания "Плодоимпорт" (выпускает продукцию под брендом "Дядя Ваня") взяли по две победы во Всероссийской премии "Экспортер года". Об этом было объявлено в ходе заседания федеральной конкурсной комиссии, где были определены победители и призеры премии.

Так, агрохолдинг "Мираторг" занял первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса" в категории "Крупный бизнес", а также в номинации "Новая география" в категории "Крупный бизнес".

Кроме того, компания "Плодоимпорт", выпускающая знаменитые огурчики под брендом "Дядя Ваня", заняла первое место в номинации "Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)" в категории МСП, а также первое место в номинации "Прорыв года".

Холдинг "Мираторг" является одним из крупнейших производителей свинины и говядины, а также поставщиком мяса на российском рынке. Компания работает в 19 регионах России. Первый фирменный магазин агропромышленного холдинга "Мираторг" открылся в 2010 году. Магазины розничной сети расположены в девяти регионах страны.

О премии

Премия "Экспортер года" учреждена правительством России и проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Организаторами конкурсами выступает Российский экспортный центр (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и Минкомсвязи.