Украина внесла в список «спонсоров войны» 3 нефтегазовые компании Китая

Украина внесла в список «спонсоров войны» три нефтегазовые компании Китая
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень «международных спонсоров войны» три нефтегазовые компании Китая. Об этом сообщила пресс-служба НАПК в своем телеграм-канале.
В перечень попали CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.
Причиной включения в список стали совместные проекты с Россией.
Ранее НАПК Украины приняло решение об исключении венгерского банка OTP Bank из списка «международных спонсоров войны».