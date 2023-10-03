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Украина внесла в список «спонсоров войны» три нефтегазовые компании Китая

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень «международных спонсоров войны» три нефтегазовые компании Китая. Об этом сообщила пресс-служба НАПК в своем телеграм-канале.

Украина внесла в список «спонсоров войны» 3 нефтегазовые компании Китая
© globallookpress.com

В перечень попали CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.

Причиной включения в список стали совместные проекты с Россией.

Ранее НАПК Украины приняло решение об исключении венгерского банка OTP Bank из списка «международных спонсоров войны».