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Carlsberg проинформировал "Балтику" о расторжении лицензионных соглашений

Датский Carlsberg проинформировал "Балтику" о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют производить и продавать его продукцию - заявление.

Carlsberg расторгнет лицензионные соглашения с «Балтикой»
© РИА Новости

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