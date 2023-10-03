Датский пивоваренный концерн Carlsberg расторг лицензионные соглашения с «Балтикой», которые позволяют производить и продавать его продукцию. Об этом сообщается на сайте концерна.

«Мы проинформировали пивоваренную компанию "Балтика" о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют ей производить, выводить на рынок и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды», — говорится в тексте.

Там отметили, что до 1 апреля 2024 года введут ограниченный период эксплуатации, в течение которого компания сможет израсходовать все имеющиеся у себя запасы продукции концерна.