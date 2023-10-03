Evraz не смог опубликовать финотчетность за I полугодие

"Совет директоров компании рассмотрел промежуточные результаты, которые были должным образом подготовлены руководством компании. Директора не смогли подтвердить, что промежуточные результаты были подготовлены в соответствии с применимым набором стандартов бухгалтерского учета и дают правдивое и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом положении и прибыли или убытках", - говорится в сообщении.