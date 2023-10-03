Умер первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде

"Хошбахт Юсифзаде умер в Баку на 94-м году жизни", - сообщило издание со ссылкой на свои источники в окружении Юсифзаде.

Хошбахт Юсифзаде являлся первым вице-президентом SOCAR с 2004 года. Выдающийся геолог, он более 70 лет работал в нефтегазовой отрасли Азербайджана. При его участии были открыты и введены в эксплуатацию более 20 нефтяных и газовых месторождений на шельфе Каспийского моря, в том числе такие известные, как Азери, Чираг, Гюнешли, разрабатываемые международным консорциумом ведущих нефтяных компаний мира, одно из крупнейших в мире газоконденсатное месторождение Шахдениз. Был удостоен звания "Почетный нефтяник СССР".