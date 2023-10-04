В ФАС рассказали о снижении цен в одной из крупнейших сетей АЗС в РФ

Как заявили в ФАС, с 28 сентября стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС «Нефтемагистрали» снизилась на 2,36 рубля, АИ-95 — на 3,17 рубля, дизельного топлива — на 2,4 рубля.

По словам представителей ФАС, такое решение компании позволит повысить доступность топлива для автомобилистов и усилит конкуренцию на рынке между крупными вертикально интегрированными нефтяными компаниями и независимыми сетями заправок.

В конце сентября ФАС направила запросы топливным трейдерам и нефтебазам с требованием предоставить данные о закупках и продажах нефтепродуктов на внутреннем рынке РФ и об экспортных поставках за июнь-август 2023 года. Таким образом, антимонопольщики начали отслеживать серые схемы по вывозу топлива из России. Ведомство заинтересовалась топливным рынком после того, как правительством РФ были наложены ограничения на вывоз топлива из страны, на фоне роста цен на энергоносители.