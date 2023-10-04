В Париже оценили последствия возможного ухода французских компаний из РФ

"Речь идет о крупном французском предприятии, поскольку Leroy Merlin является частью большой группы, - констатировал он в эфире Sud Radio. - Не хотелось бы, чтобы французская группа значительно ослаблялась. Конечно, это сложная ситуация, о чем я разговаривал с руководителями компаний. Но вот так резко вытаскивать вилку из розетки было бы для них гибельно".