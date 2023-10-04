Венгрия потребовала от Украины снять санкции с российского подразделения OTP

Венгрия требует от украинских властей освободить от рестрикций российское подразделение банка OTP и четырех венгерских топ-менеджеров. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто , выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с вице-премьером, министром экономического развития и цифровизации Молдавии Дмитрием Алайбой.

Глава МИД отметил, что решение Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины об исключении венгерского банка OTP из списка "международных спонсоров войны" - шаг в верном направлении. Однако, сказал он, у НАПК есть еще список санкций, в котором по-прежнему значатся российское подразделение OTP и четыре венгерских банковских менеджера.