Эксперты: мода на похудение угрожает бизнесу PepsiCo и McDonald’s

Стратеги компании Barclays считают, что популярные препараты, используемые для снижения веса, стали реальной угрозой для множества компаний - от ресторанов быстрого питания до производителей сигарет. Об этом сообщает Bloomberg.

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Фармацевтические препараты, имитирующие гормон ГПП-1, помогают людям сбросить вес, а неофициальные данные свидетельствуют о том, что они также снижают желание употреблять вещества, вызывающие привыкание, включая сахар, алкоголь и сигареты.

В Barclays отметили, что растущая популярность таких препаратов может нанести ущерб спросу на продукцию PepsiCo, производителя газировки Pepsi и картофельных чипсов Lay's, McDonald's и Altria Group, производителя сигарет.

В Barclays предупредили, что в итоге ситуация может отразиться на стоимости акций.

Препараты, о которых идет речь в статье Bloomberg, имитируют гормон ГПП-1, который выделяется, когда человек поел. Так препараты стимулирует секрецию инсулина, снижая аппетит и сахар в крови. Они предназначены для больных сахарным диабетом II типа, но в последнее время из-за новостей о принимающих их знаменитостях они набрали популярность среди людей, которые хотят похудеть.

У этих препаратов есть побочные эффекты - тошнота, рвота, диарея и запоры. В компаниях-производителях подчеркивают, что «не предлагают и не поощряют использование препарата не по назначению и кем-либо, кроме диабетиков».