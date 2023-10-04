Источник: Совкомбанк до конца 2023 года может выйти на IPO на Московской бирже

"В 2020 году был зарегистрирован дополнительный выпуск акций, которые планировалось разметить путем открытой подписки, и Совкомбанк ежегодно продлевал сроки размещения в ожидании момента, когда будет подходящая рыночная конъюнктура. В соответствии с законодательством, если акции не размещены в течение трех лет с даты регистрации выпуска акций, в целях дальнейшего размещения необходимо зарегистрировать новый выпуск акций", - отметили в банке.