Источник: Совкомбанк до конца 2023 года может выйти на IPO на Московской бирже
Совкомбанк может провести IPO (первичное публичное размещение акций) на Московской бирже до конца 2023 года, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.
"До конца года, ориентировочно - в декабре. Вероятнее всего, это будет IPO cash in, где средства от размещения пойдут на развитие банка. Исходя из размеров банка, это может быть крупнейшее размещение на рынке", - сообщил собеседник ТАСС.
В кредитной организации в свою очередь ТАСС сообщили, что Совкомбанк готов к IPO на протяжении многих лет.
"В 2020 году был зарегистрирован дополнительный выпуск акций, которые планировалось разметить путем открытой подписки, и Совкомбанк ежегодно продлевал сроки размещения в ожидании момента, когда будет подходящая рыночная конъюнктура. В соответствии с законодательством, если акции не размещены в течение трех лет с даты регистрации выпуска акций, в целях дальнейшего размещения необходимо зарегистрировать новый выпуск акций", - отметили в банке.