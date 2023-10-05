Минпромторг: маркировку косметики и бытовой химии могут начать с 1 декабря

Замглавы российского Минпромторга Екатерина Приезжева сообщила, что маркировку косметики и бытовой химии в России могут начать с 1 декабря текущего года.

Об этом Приезжаева сказала в беседе с РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, ведомство сейчас обсуждает возможные даты начала маркировки этой продукции.

«Либо 1 декабря, либо уже весной следующего года», — рассказала она.