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Минпромторг: маркировку косметики и бытовой химии могут начать с 1 декабря

Замглавы российского Минпромторга Екатерина Приезжева сообщила, что маркировку косметики и бытовой химии в России могут начать с 1 декабря текущего года.

Минпромторг: маркировку косметики и бытовой химии могут начать с 1 декабря
© РИА Новости

Об этом Приезжаева сказала в беседе с РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, ведомство сейчас обсуждает возможные даты начала маркировки этой продукции.

«Либо 1 декабря, либо уже весной следующего года», — рассказала она.

В сентябре вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомство планирует начать маркировку косметики и бытовой химии.