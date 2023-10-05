Минпромторг: маркировку косметики и бытовой химии могут начать с 1 декабря
Замглавы российского Минпромторга Екатерина Приезжева сообщила, что маркировку косметики и бытовой химии в России могут начать с 1 декабря текущего года.
Об этом Приезжаева сказала в беседе с РИА Новости.
По словам собеседницы агентства, ведомство сейчас обсуждает возможные даты начала маркировки этой продукции.
«Либо 1 декабря, либо уже весной следующего года», — рассказала она.
В сентябре вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомство планирует начать маркировку косметики и бытовой химии.