Tecno и Realme откроют в России собственные магазины

Китайские производители Tecno и Realme в 2024 году планируют открыть в России фирменные магазины, представив там свои смартфоны, планшеты, ноутбуки и другую электронику. Шоурумы помогут в продвижении и повышении доверия потребителей, сообщает «Коммерсант».

Tecno откроет несколько пилотных фирменных магазинов в первом квартале 2024 года, рассказал директор по продажам бренда Виктор Колесниченко. По его словам, собственные магазины позволят представить весь ассортимент, а также продемонстрировать клиентам экосистему целиком.

Realme в 2024 году также начнет развивать шоурумы в РФ, знают участники рынка. В «Марвел-Дистрибуции» пояснили, что открытие бренд-шопов «следует рассматривать не столько с позиции наращивания продаж, сколько с точки зрения дополнительного маркетингового продвижения».

В России уже есть официальные магазины у Xiaomi, Samsung (магазины обоих брендов развивает Inventive Retail Group) и Huawei. Но в последнее время их количество сокращается. Например, летом 2022 года Huawei закрыл четыре из девятнадцати фирменных точек. Участники рынка поясняют, что посещаемость офлайн точек падает, так как продажи всё больше уходят в онлайн.