Банки начали кредитовать автодилеров для покупок авто за рубежом
Банки начали запускать специальные программы для автодилеров, которые направлены на более выгодную покупку новых автомобилей из «дружественных» стран, в частности, Китая, сообщает газета «Коммерсантъ».
Так, например, «Открытие Авто» запускает программу «Мультибренд с авансом», по которой клиенты смогут приобрести автомобили на заводе-изготовителе в «дружественных» странах. Сначала клиент должен вложить аванс на производство транспортного средства в размере 20% от стоимости. После проведения данной процедуры автомобиль получает свой VIN-код, а дилер получает кредит на оплату оставшейся части машины. Далее банк должен направить уведомление о залоге в реестр, но после того как будет пройдены все таможенные процедуры и получен электронный паспорт транспортного средства (ЭТПС). После этого банк снижает процентную ставку по траншу.
При этом срок такого кредитования установлен на уровне 18 месяцев, но лимит должен быть уже выбран в течение 12 месяцев. Клиенты могут каждый месяц погашать только проценты, а оплату основного долга осуществить через полгода с даты выдачи транша или же в течение пяти дней после реализации автомобиля третьими лицами.
В «Открытие Авто» такая программа находится в тестовом режиме. Начальник управления по работе с корпоративными клиентами автобизнеса «ФК Открытие» Анна Гордеева отметила, что уже есть заявки по этой программе на несколько миллиардов рублей. Также она отметила, что банк надеется, что в 2024 году размер лимитов по программе «Мультибренд с авансом» будет составлять десятки миллиардов рублей.
Подобная программа ранее была запущена также в Совкомбанке по финансированию выкупа автомобилей. Однако ставку по таким продуктам банк не раскрывает. Однако неизбежные риски будут закладываться в ставку по кредиту и, как следствие, в конечную цену для потребителя, уверены участники рынка.
«Нет залога в моменте, производства расположены в другом государстве, законодательство все время подвержено изменениям, в том числе связанным с рестрикциями»,— поясняет Анна Гордеева.