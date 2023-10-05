С начала этого года в России появилось рекордное число иностранных брендов. Так, с января по сентябрь этого года на в стране начали работу ещё 16 новых иностранных компаний в сегменте одежды, обуви и товаров для дома. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные NF Group.

В 2019 году в России появились 26 новых зарубежных розничных игроков. После этого их число ежегодно снижалось. Так, в 2020 году их было 13, в 2021 году — 15, а в 2022 году — всего 11.

На рынок начали выходить сети преимущественно из дружественных России стран. С начала 2023 года появились в основном турецкие продавцы одежды и обуви. Пока на долю новых марок приходится около 1% продаж.