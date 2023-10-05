KFC и «Ростикс» повысили цены на все меню своих ресторанов

KFC и «Ростикс» повысили цены на все меню свои ресторанов. Как сообщает Telegram-канал Mash, с 5 октября стоимость бургеров, картошки, стрипсов, капучино, пиво и различных комбо-обедов увеличатся на 10-12,5%.

Так, боксмастер с сыром теперь стоит 359 рублей, большой набор наггетсов — 229 рублей, баскет дуэт — 494 рубля, а крылья, в зависимости от объёма упаковки, — 159, 239 и 324 рубля. Аналогичным образом цена выросла и на остальные позиции меню.

Сотрудники отметили, что еще одной проблемой стал рост цен на мясо курицы, которая при этом стала бывать в дефиците. По этой причине KFC и «Ростикс» закупают мясо впрок и хранят в морозилке. Это позволяет избежать нехватки продуктов для приготовления блюд, однако повышает риск того, что запасы могут испортиться: или протухнуть, или просто иссохнуть в морозилке, потеряв питательные свойства.