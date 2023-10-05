На Украине захотели ввести санкции против сервисов «Яндекса»

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень кандидатов на введение санкций некоторые сервисы российской компании "Яндекс". Об этом сообщается в Telegram-канале НАПК.

Речь идет о таких сервисах, как "Яндекс.Поиск", "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Такси". А "одними из самых опасных" в НАПК назвали сервисы "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор".

"НАПК уже подало предложения по введению санкций против "яндексовских" компаний в Службу безопасности Украины и другие ответственные органы", - говорится в сообщении.