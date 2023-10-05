Россиянин отсудил у «Яндекс Маркета» 500 рублей

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга признал компанию «Яндекс» виновной в деле о нарушении прав потребителя, инициированного гражданином Сергеем Голюковым, которому маркетплейс «Яндекс Маркет» не смог предоставить полный объем информации о продавце. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

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Конфликт между сторонами произошел после того, как истец 21 апреля 2022 года приобрел на «Яндекс Маркете» наушники Xiaomi Redmi Buds за 2 439 руб. Товар был доставлен, однако покупателя не удовлетворил тот факт, что в чеке был указан ИНН поставщика, а не самого интернет-магазина.

«Обратившись с просьбой к ответчику о предоставлении данных продавца, указанные данные не получил. Полагал, что его права нарушены, просил признать действия ответчика незаконными, взыскать судебную неустойку, компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф», – гласит сообщение пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Суд исковые требования удовлетворил частично. Признал действия ООО «Яндекс» по непредоставлению информации о продавце незаконными. Взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 руб., а также государственную пошлину в размере 400 руб.