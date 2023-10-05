Сбер запустил программу замены кредиток

«Наша СберКарта — новый стандарт качества, перевернувший представление о том, какой может быть кредитка. Честный беспроцентный период 120 дней стал эталоном на рынке. Россияне высоко оценивают наш продукт — за два года СберКарту оформили 15 млн человек. Поэтому мы решили дать ее возможности людям, которые пользуются другими нашими кредитными картами», — отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанк Игорь Ковалев.