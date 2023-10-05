Основатель биржи FTX обвинен в хищении 10 миллиардов долларов

Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид обвинен в хищении не менее десяти миллиардов долларов мошенническим путем. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на судебное заседание.

Подчеркивается, что накануне Бэнкман-Фрид впервые предстал перед присяжными в ходе судебного разбирательства по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.

По словам помощника прокурора США Натана Рена, создатель биржи совершил «массовое мошенничество». Он уточнил, что Бэнкман-Фрид украл не менее 10 миллиардов долларов у клиентов и инвесторов для финансирования внешних предприятий, таких как политические пожертвования и покупка элитной недвижимости.

По данным телеканала, Банкману-Фриду, вероятно, предстоит серьезная судебная борьба. Он отметил, что несколько его ближайших соратников уже признали себя виновными в мошенничестве и других уголовных обвинениях. Кроме того, некоторые намерены дать показания против него в обмен на более мягкие приговоры.