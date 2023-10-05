Путин заявил, что Украина нацелена на атаку «Турецкого потока»

«Но их пытаются атаковать постоянно с помощью беспилотников, которые готовятся в том числе при непосредственном участии англоговорящих специалистов и советников. Мы это слышим в эфире. Там, где готовятся эти беспилотные полупогруженные катера, мы слышим английскую речь. Для нас это очевидный факт. Кто там в конечном итоге это делает — делайте выводы сами», — добавил он.