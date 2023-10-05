Путин заявил, что Украина нацелена на атаку «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина нацелена на атаку «Турецкого потока». Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Путин сделал во время своего выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, ВСУ уже готовят беспилотные катеры для атак.
«Мы продолжаем поставлять газ в Европу через "Турецкий поток". И, судя по всему, украинские тергруппы нацелены на то, чтобы и ему нанести ущерб», — заявил он.
Путин также добавил, что трубопроводные системы на дне Чёрного моря охраняют российские военные корабли.
«Но их пытаются атаковать постоянно с помощью беспилотников, которые готовятся в том числе при непосредственном участии англоговорящих специалистов и советников. Мы это слышим в эфире. Там, где готовятся эти беспилотные полупогруженные катера, мы слышим английскую речь. Для нас это очевидный факт. Кто там в конечном итоге это делает — делайте выводы сами», — добавил он.
5 октября Владимир Путин выступил с традиционной речью на пленарном заседании 20-го заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.