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KFC и Rostic’s подняли цены на позиции меню почти на 5%

KFC и Rostic’s подняли цены на позиции меню менее чем на 5%. Об этом «РЕН ТВ» сообщили во внешней пресс-службе компании «Юнирест», которой принадлежат эти рестораны быстрого питания в РФ.

KFC и Rostic’s подняли цены
© РИА Новости

«Цены в меню действительно были скорректированы, однако их рост составил менее 5%», — сказали там.

В «Юнирест» объяснили повышение стоимости позиций меню ценами на ингредиенты, инфляцией, ростом затрат на логистику, НДС и дефицитом кадров.

Ранее сообщалось, что KFC и Rostic’s подняли цены на все меню в своих ресторанах на 10-12,5%.

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