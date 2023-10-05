KFC и Rostic’s подняли цены на позиции меню почти на 5%
KFC и Rostic’s подняли цены на позиции меню менее чем на 5%. Об этом «РЕН ТВ» сообщили во внешней пресс-службе компании «Юнирест», которой принадлежат эти рестораны быстрого питания в РФ.
«Цены в меню действительно были скорректированы, однако их рост составил менее 5%», — сказали там.
В «Юнирест» объяснили повышение стоимости позиций меню ценами на ингредиенты, инфляцией, ростом затрат на логистику, НДС и дефицитом кадров.
Ранее сообщалось, что KFC и Rostic’s подняли цены на все меню в своих ресторанах на 10-12,5%.
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