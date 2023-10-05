"Лукойл" возобновит поставки нефти на НПЗ STAR в Турции

«Лукойл» предоставит азербайджанской нефтяной компании SOCAR кредит в размере 1,5 миллиардов долларов с целью возобновления переработки нефти РФ на заводе в Турции. Об этом сообщает Reuters.

«Частный российский производитель нефти "Лукойл" предоставит азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR кредит в размере 1,5 миллиарда долларов в рамках более широкой сделки, которая позволит турецкому нефтеперерабатывающему заводу SOCAR STAR мощностью 200 тысяч баррелей в день снова перерабатывать российскую нефть», — говорится в тексте.

По данным агентства, «Лукойл» будет поставлять на завод около 100 тысяч баррелей в сутки, то есть объем эквивалентный половине мощности предприятия. Сроки сделки не уточняются.