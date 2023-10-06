В АКИТ высказались о возможном запрете торговых марок маркетплейсов

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов высказался о возможном запрете на собственные торговые марки (СТМ) для маркетплейсов. По его словам, такой шаг негативным образом повлияет на отечественное производство и в целом на инвестиционный климат, передает агентство «Прайм».

Соколов уточнил, что подобный шаг отразится на притоке капитала в развитие отечественного производства. В частности, как отметил президент ассоциации, речь идет об отраслях пищевой и легкой промышленности.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что отрасль с пониманием относится к позиции Минпромторга. Соколов подчеркнул, что диалог с ведомством сейчас ведется.

Президент АКИТ выразил уверенность в том, что стороны найдут решение, которое не навредит бизнесу и снимет обеспокоенность властей.

Ранее в четверг статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил о риске того, что собственные торговые марки, которые запускают крупные сети, могут разорить других продавцов.