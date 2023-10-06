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Wildberries построит крупный логистический центр в Воронежской области

Маркетплейс Wildberries начал строительство логистического центра площадью 150 тысяч квадратных метров в Новоусманском районе Воронежской области, сообщила пресс-служба компании.

Wildberries построит крупный логистический центр в Воронежской области
© РИА Новости

"Wildberries планирует вложить в строительство порядка 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Как указывается в нем, логистический комплекс станет одним из крупнейших складских объектов компании в южной части России. В нем будут работать более 7,5 тысячи человек.