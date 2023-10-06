Wildberries построит крупный логистический центр в Воронежской области
Маркетплейс Wildberries начал строительство логистического центра площадью 150 тысяч квадратных метров в Новоусманском районе Воронежской области, сообщила пресс-служба компании.
"Wildberries планирует вложить в строительство порядка 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, логистический комплекс станет одним из крупнейших складских объектов компании в южной части России. В нем будут работать более 7,5 тысячи человек.