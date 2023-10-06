Unilever приняли решение о развитии брендов на кириллице

Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию в России и Белоруссии Ирина Антюшина заявила об отсутствии у Unilever планов по увеличению в России числа своих брендов с названиями на кириллице, передает агентство «Прайм».

По ее словам, новые заявки на регистрацию товарных знаков поданы в рамках стандартной регулярной процедуры, «когда компания проверяет уже имеющиеся регистрации названий брендов в кириллице и подает недостающие заявки».

Собеседница обратила внимание на то, что Unilever - правообладатель большого портфеля брендов с кириллической регистрацией в России, многие из которых имеют давний приоритет.

Компанией были поданы заявки на регистрацию ряда товарных знаков, среди них — «Дове», «Тимотэй», «Клиар» и другие, следует из данных Роспатента.

Компанию Unilever основали в 1930 году. Она производит продукты и бытовую химию. Напомним, что в портфеле Unilever представлены такие бренды, как Dove, Rexona, Axe, Domestos и многие другие.