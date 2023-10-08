«Такском»: в России снизились продажи кофе навынос
Объем реализации кофе навынос в России уменьшился за 9 месяцев 2023 года на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на доклад ОФД «Такском».
В исследовании отмечается, что средняя стоимость напитка в сентябре составила 188 рублей, что на 5% выше, чем в прошлом году.
Аналитики пояснили, что средняя стоимость кофе на АЗС поднялась в сентябре до 152 рублей. Это на 4% выше, чем в прошлом году.
Эксперты ОФД проанализировали свыше 51 млрд кассовых чеков.
Ранее сообщалось, что осенью подорожают чай, кофе, бананы и другие импортные товары.
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