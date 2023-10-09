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Узбекистан начал переговоры с «Газпромом» о поставках газа

Узбекистан приступил к переговорам с российской компанией «Газпром» о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа. Об этом в беседе с телеканалом «Узбекистан 24» сообщил министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов.

Узбекистан сообщил о переговорах с "Газпромом" по поставкам газа
© РИА Новости

7 октября президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Запуск прошел в формате видеоконференции.

По словам Мирзамахмудова, в рамках официального визита президента в Россию стартовали переговоры с российской стороной.

Ранее «Газпром» анонсировал экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан в четвертом квартале 2023 года.

Также ранее стало известно, что «Газпром» в первом полугодии 2023-го уменьшил добычу газа на 24,7%, до 179,45 млрд куб. м (с 238,46 млрд куб. м в прошлом году). Концерн раскрыл данные по добыче и поставкам газа впервые в этом году.

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