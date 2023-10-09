Узбекистан сообщил о переговорах с "Газпромом" по поставкам газа

Узбекистан приступил к переговорам с российской компанией «Газпром» о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа. Об этом в беседе с телеканалом «Узбекистан 24» сообщил министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов.

7 октября президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Запуск прошел в формате видеоконференции.

По словам Мирзамахмудова, в рамках официального визита президента в Россию стартовали переговоры с российской стороной.

Ранее «Газпром» анонсировал экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан в четвертом квартале 2023 года.