«Детский мир» объявил о запуске новой программы выкупа акций

Крупнейший российский ретейлер детских товаров «Детский мир» сообщил о запуске новой программы выкупа акций у миноритарных акционеров, в том числе на торгах на Московской бирже.

В сообщении говорится, что дочернее общество компании запускает программу приобретения акций ПАО «Детский мир» в дополнение к публичной оферте о приобретении акций, которое поступило в компанию 5 октября 2023 года.

Миноритарии смогут продать бумаги по цене 71,5 рубля за акцию разными способами.

Первый предполагает принятие оферты дочерней структуры ретейлера, АО «ДМФА», второй - подачу заявки на торгах на Московской бирже в режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки».

Приобретение акций в рамках выкупа на торгах на бирже будут осуществлять в период с 9 октября по 3 ноября 2023 года.

Отмечается, что сумму от продажи акций на бирже зачислят на брокерский счет в день заключения сделки.