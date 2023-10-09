«Мегафон» и «Билайн» отменят плату за связь в Израиле

Российские операторы сотовой связи Tele2, «Мегафон» и «Билайн» отменят абонентскую плату за связь для всех клиентов в Израиле. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе Tele2 уточнили, что особый режим начнётся в ночь с 9 на 10 октября и продлится в течение двух недель. При этом совершать звонки можно будет даже при отрицательном балансе. Все клиенты оператора на территории Израиля получат возможность бесплатно принимать и совершать вызовы, а также пользоваться мобильным интернетом.

В «Билайне» также рассказали, что особый режим связи для их клиентов продлится 30 дней.

«Мы подключили нашим клиентам в Израиле и Палестине бесплатный пакет услуг связи в роуминге: 3 ГБ, 120 минут и 120 SMS, он будет действовать в течение следующих 30 дней», — сообщила пресс-служба компании.

Помимо этого, «Мегафон» пообещал «в ближайшее время» обнулить стоимость мобильной связи для всех своих клиентов в Израиле.

Кроме того, компания сотовой связи МТС отменит плату за исходящие вызовы на номера российского посольства в Израиле, а также посольства Израиля в России и на горячую линию авиакомпании «Аэрофлот».