«Мегафон» и «Билайн» отменят плату за связь в Израиле

«Мегафон» и «Билайн» временно отменят плату за связь в Израиле
Российские операторы сотовой связи Tele2, «Мегафон» и «Билайн» отменят абонентскую плату за связь для всех клиентов в Израиле. Об этом сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе Tele2 уточнили, что особый режим начнётся в ночь с 9 на 10 октября и продлится в течение двух недель. При этом совершать звонки можно будет даже при отрицательном балансе. Все клиенты оператора на территории Израиля получат возможность бесплатно принимать и совершать вызовы, а также пользоваться мобильным интернетом.
В «Билайне» также рассказали, что особый режим связи для их клиентов продлится 30 дней.
«Мы подключили нашим клиентам в Израиле и Палестине бесплатный пакет услуг связи в роуминге: 3 ГБ, 120 минут и 120 SMS, он будет действовать в течение следующих 30 дней», — сообщила пресс-служба компании.
Помимо этого, «Мегафон» пообещал «в ближайшее время» обнулить стоимость мобильной связи для всех своих клиентов в Израиле.
Кроме того, компания сотовой связи МТС отменит плату за исходящие вызовы на номера российского посольства в Израиле, а также посольства Израиля в России и на горячую линию авиакомпании «Аэрофлот».
Напомним, что 7 октября Израиль подвергся атаке палестинского движения «Хамас».