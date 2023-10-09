Фридман заявил, что неделю назад переехал в Израиль

Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль неделю назад, но из-за нападения ХАМАС возвращается в Россию. Об этом сообщает Bloomberg.

«Неделю назад я переехал в Израиль… Теперь я прилетел в Москву из-за нынешней ситуации. Когда все успокоится, планирую вернуться в Израиль и постоянно проживать там», — заявил он.

Фридман также рассказал о том, что до переезда в Израиль находился в Великобритании. Однако, по его словам, жить там было «невозможно» из-за санкций.