Фридман заявил, что неделю назад переехал в Израиль
Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль неделю назад, но из-за нападения ХАМАС возвращается в Россию. Об этом сообщает Bloomberg.
«Неделю назад я переехал в Израиль… Теперь я прилетел в Москву из-за нынешней ситуации. Когда все успокоится, планирую вернуться в Израиль и постоянно проживать там», — заявил он.
Фридман также рассказал о том, что до переезда в Израиль находился в Великобритании. Однако, по его словам, жить там было «невозможно» из-за санкций.
Напомним, что 7 октября движение ХАМАС организовало крупномасштабную атаку на Израиль. Позже власти Израиля официально объявили о переходе в состояние войны
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