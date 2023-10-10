Спрос на сотрудников в РФ упадет к 2030 году в агросекторе, финансах и торговле

К 2030 году спрос на сотрудников в России сократится в таких отраслях экономики России, как финансовая и страховая деятельность, недвижимость, сельское хозяйство и торговля, пишет РБК со ссылкой на прогноз Минэкономразвития, содержащегося в материалах к сентябрьскому заседанию президиума Госсовета по рынку труда. Совокупное снижение спроса на труд в этих сферах составит 720 тысяч человек. Всего Минэкономразвития в прогнозе оценивает потребность в кадрах к 2030 году на уровне 73,1 млн человек.

© Frank Media

Согласно прогнозу Минэкономразвития, спрос на занятых в финансовой и страховой деятельности снизится к 2030 году на 100 тысяч (с 1,3 млн в 2022 году). Столько же составит и сокращение спроса на специалистов в сфере недвижимости (с 1,9 млн в 2022 году). В сельском хозяйстве спрос снизится значительнее — на 300 тысяч человек (с 4,5 млн в 2022 году), в торговле — на 200 тыс. (с 13,3 млн). Как отмечается в материалах к заседанию Госсовета, для сельского хозяйства, финансов и страхования, а также операций с недвижимостью в 2017–2022 годах были характерны снижение численности занятых и одновременный рост реальной добавленной стоимости и выпуска.

Видео дня

В финансовом секторе, включая страхование, банки и брокеров, происходит естественный процесс сокращения численности работников в связи с внедрением систем цифрового управления, указывает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. На численность занятых в страховании и финансах, преимущественно в сегменте массового персонала (страховых агентов, кредитных и страховых андеррайтеров, персонала офлайн-отделений), напрямую влияет развитие технологий, солидарна руководитель службы исследования hh.ru Мария Игнатова. В частности, отрасль страхования сокращает объем спроса на персонал в течение последних нескольких лет: только за год, с февраля 2022-го по февраль 2023 года, число публикуемых вакансий падало ежемесячно в среднем на 22% по сравнению с 2021 годом.