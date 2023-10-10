В России названы отрасли, где к 2030 году упадет спрос на кадры

Потребность в работниках снизится к 2030 году в сельском хозяйстве, недвижимости, торговле, финансовой и страховой деятельности. Такой прогноз сделали аналитики Министерства экономического развития, пишет РБК.

По данным издания, документ был подготовлен Минэкономразвития к сентябрьскому заседанию президиума Госсовета по рынку труда.

Эксперты прогнозируют, что спрос на занятых в сельском хозяйстве снизится на 300 тыс. человек (с 4,5 млн в 2022 году), в торговле — на 200 тыс. (с 13,3 млн), в финансовой и страховой деятельности — на 100 тыс. (с 1,3 млн), также на 100 тыс. ожидается сокращение спроса и на специалистов в сфере недвижимости (с 1,9 млн в 2022 году).

При этом в ведомстве уточнили, что снижение потребности в кадрах в торговле «тесно связано с развитием онлайн-маркетов и сопутствующего перетока занятости в транспортировку и хранение». В прогнозе отмечается, что спрос на кадры в транспортировке и хранении вырастет примерно на 400 тыс. (с 5,8 млн).

Также Минэкономразвития прогнозирует наибольшее увеличение рабочих мест в обрабатывающих производствах — на 500 тыс. (с 10 млн в 2022 году), в здравоохранении — на 400 тыс. (с 4,4 млн), в научной деятельности — на 300 тыс. (с 2,8 млн) и в сфере информационных технологий и связи — на 200 тыс.

Одним из основных драйверов роста спроса на кадры в здравоохранении и соцобслуживании было названо старение населения, а в сфере IT— необходимость импортозамещения.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила ранее, что ситуация на рынке труда отличается устойчивым сокращением числа безработных. По данным Росстата, уровень безработицы в январе составлял 3,6 процента, в мае — 3,2 процента, в июле — три процента.